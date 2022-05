Für einen fairen, sozialen Wandel - Demo vor der Boryszew in Gardelegen

Aktionstag „Transformation fair gestalten“ gestern Nachmittag vor der Boryszew GmbH in Gardelegen. Knapp 100 Teilnehmer zählte die Gewerkschaftsveranstaltung in Gardelegen – nicht ganz so viele Arbeitnehmer wie gehofft. Ein Thema war die bezahlbare und stabile Energieversorgung.

Foto: Elke Weisbach