Für Estedts Feuerwehr erfüllt sich ein Traum

Die Estedter Feuerwehr durfte am Sonnabend ihr neues Gerätehaus offiziell beziehen: Stadtwehrleiter Sven Rasch (von links) und Bürgermeisterin Mandy Schumacher bei der Schlüsselübergabe an Ortswehrleiter Matthias Runge. Ortsbürgermeister Volker Schmidt, Planer Ingolf Fietz und Stadtrat Kai-Michael Neubüser waren zur Einweihung gekommen.

Estedt - Eiskalte Einsatzkleidung im Winter und keine Chance, sich in Corona-Zeiten einfach am Waschbecken die Hände zu waschen: Estedts Feuerwehr war in Sachen Unterkunft jahrzehntelang wahrlich nicht verwöhnt. Diese Zeiten sind seit Sonnabend vorbei.