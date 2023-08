Das Problem gibt es schon lange, eine Lösung aber konnte noch nicht gefunden werden. Lkw-Fahrer, die in Gardelegen in ihren Fahrzeugen übernachten, hinterlassen ihren Müll und so manchen anderen Haufen.

Ob Notdurft oder anderer Müll – was die Lkw-Fahrer nach ihrer Übernachtung an verschiedenen Standorten in der Hansestadt hinterlassen, ärgert die Bürger, die dort Spazierengehen. Doch eine Lösung für das Problem ist nicht in Sicht.

Gardelegen - „Im Gewerbegebiet Nord stehen in der Nacht bis zu 20 Lkw zum Übernachten. Da es keine öffentliche Toilette und Gaststätten gibt, campen die Fahrer auf den Gehwegen. Sie hinterlassen ihren gesamten Müll und ihre Notdurft am Gehwegrand und im Gebüsch. Es ist teilweise sehr ekelhaft dort langzugehen, da man die Kothaufen und den Müll sieht.“

Diese Nachricht hat ein empörter Gardelegener auf der Stadtseite „Sag’s uns einfach“ geschrieben und bittet „um eine dringende Lösung für das Problem“.

Diese würden die Mitarbeiter der Stadt gern bieten, wenn sie denn eine hätten. „Wir wissen nicht, was wir machen sollen“, gibt Gardelegens Ordnungsamtsleiter Florian Kauer zu. Es sei ein großes Problem. Und die Lkw stehen nicht nur im Gewerbegebiet Nord, sondern auch am Glaswerk, hinter Repro, bei Eldisy und an der Biogas-Anlage.

Verbotsschilder würden Problem nur verlagern

Nach der Straßenverkehrsordnung (STVO) dürfen sie das auch, so Kauer, solange die abgestellten Fahrzeuge keine Behinderung oder Gefährdung darstellen. Würde die Stadt, so Kauer, dort Verbotsschilder aufstellen, würde sich das Problem nur an andere Stellen verlagern, denn irgendwo müssen die Fahrer ja übernachten. Und wer schon mal in den Abendstunden an den Parkplätzen an Bundesstraße und Autobahnen vorbeigefahren sei, sehe, wie voll diese mit Lkw sind. Die Brummis stehen bis auf die Abfahrten. Außerdem sei in der Stadt auch nicht das Personal vorhanden, regelmäßig zu kontrollieren, ob das Verbot eingehalten werde.

Klar sei natürlich, dass auch Lkw-Fahrer mal müssen. Doch nicht nur die Verrichtung ihrer Notdurft sorgt für Unmut. Sie lassen auch ihren Müll liegen, der bei einem Aufenthalt schon mal anfällt. Diesen mitzunehmen, wäre für sie sicher kein Problem. Eigentlich.

Dennoch hat sich die Stadt entschieden, keine Mülleimer aufzustellen. Denn diese müssten dann wohl täglich geleert werden, weil dort dann auch andere ihren Haus- und anderen Müll entsorgen würden. Das habe man, so Kauer, an anderen Orten schon oft erlebt. Wo einmal Müll liegt, komme immer mehr dazu.

Regelmäßige Kontrollen durch Stadtmitarbeiter

Es gab in der Verwaltung auch schon einmal Überlegungen, einen Rastplatz für die Lkw-Fahrer zu schaffen, um das Problem des wilden Parkens an mehreren Orten zu unterbinden. Aber, so Kauer, aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde davon Abstand genommen. Es sei wichtiger, Geld beispielsweise für den Neubau von Kitas und Gerätehäusern einzusetzen.

Aus diesem Grund bleibe es derzeit dabei, dass die bevorzugten Rastplätze der Lkw-Fahrer in Abständen von den Außendienstmitarbeitern des Ordnungsamtes und des grünen Bereiches kontrolliert werden. Dabei werde auch Müll eingesammelt. Bei größeren Ansammlungen werde die Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel informiert.

Das können auch Bürger tun, denen große Müllhaufen auffallen. Dafür gibt es seit zwei Jahren den Müllmelder in der Abfall-App der Deponie GmbH, der dabei helfen soll, Dreckecken zu entdecken und zu beseitigen. Denn das illegale Ablagern von Müll ist keine Bagatelle. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite des Altmarkkreises und der Deponie GmbH.

Vonseiten der Stadt gibt es zudem laut Kauer einmal vierteljährlich einen Großeinsatz mit den Leuten des Suchthilfevereines Adrome, die auch in der Innenstadt regelmäßig für Ordnung sorgen. Da werden dann auch die einfach weggeworfenen Zigarettenkippen eingesammelt und entsorgt.