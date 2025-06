Am Freitag haben die Abiturienten vom Osterburger Markgraf-Albrecht-Gymnasium ihre Zeugnisse erhalten. Wer sie sind und was diese Absolventen so besonders macht.

Osterburg. - Eine Mischung aus Abenteuer, Drama und Komödie: Wenn die 41 Abiturientinnen und Abiturienten vom Osterburger Markgraf-Albrecht-Gymnasium ihre Schulzeit mit einem Filmtitel beschreiben müssten, würden sie den „Fluch der Karibik“ wählen. Deshalb haben sie ihn auch zu ihrem Abschlussmotto gemacht: „Pirates of the CarABIean – endlich haben wir den Schatz gefunden“. Letzterer wurde ihnen am Freitagabend feierlich in Form ihrer Abschlusszeugnisse überreicht.