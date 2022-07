Gardelegen: Stipendien an angehende Lehrer werden wieder vergeben

Ehemalige und aktuelle Gardelehrer: Pascal Mattheis, jetzt Lehrer an der Sekundarschule am Drömling in Mieste, Stipendiatin Milena Schulze und Isabelle Radtke (rechts), die an der Karl-Marx-Schule in Gardelegen unterrichtet.

Gardelegen (vs) - Schon sieben Lehramtsstudenten profitieren vom Gardelehrer-Stipendium. Das Konzept für die Lehrergewinnung mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt hatte der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen im Juni 2018 beschlossen. Und die ersten Gardelehrer haben inzwischen ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und lehren an der Sekundarschule Am Drömling in Mieste, an der Wander-Grundschule und der Karl-Marx-Sekundarschule in Gardelegen. Auch für das Jahr 2022 plant die Hansestadt Gardelegen, das Stipendium „Gardelehrer“ wieder zu vergeben.