Gardelegen: Wie der Wochenmarkt die Thälmannstraße belebt

Fisch, Kuchen, Obst, Gemüse und frische Eier von glücklichen Hühner: An zwei Vormittagen in der Woche gehen Besucher gut gelaunt und mit ihren Einkaufstüten zum Wochenmarkt – sogar bei schlechtem Wetter. Woran liegt das?

Immer gesprächsbereit: Fleischverkäufer Henry Kotschik unterhält sich gern mit seinen Kunden. Wer zum ersten Mal bei ihm einkauft, bekommt eine Wurst als Geschenk gleich mit dazu. Diese Nähe wissen die Besucher des Wochenmarkts in der Thälmannstraße in Gardelegen zu schätzen.

Gardelegen - Mindestens einmal in der Woche steht für viele Menschen der notwendige Einkauf an. Das kann sich schnell zu einer nervigen Routine entwickeln. Im Supermarkt ist gerade abends an den Kassen oder an der Fleisch- und Käsetheke langes Anstehen vorprogrammiert. Zu persönlichen Gesprächen zwischen Kunden und Verkäufern kommt es dann eher selten. Das ist beim Wochenmarkt auf der Thälmannstraße in Gardelegen ganz anders.