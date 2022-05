Gardelegener Bürgerinitiative zur Rettung des Back- und Bethauses informiert

Das Gardelegener Back- und Bethaus soll gerettet werden, zumindest wenn es nach der Bürgerinitiative geht. Diese informiert am Sonnabend in Ipse zu ihren Plänen.

Die Bürgerinitiative will das Back- und Bethaus, das sich auf dem hinteren Parkplatz des Großen Hospitals befindet, retten.

Gardelegen/Ipse (ca) - Die Bürgerinitiative (BI) zur Rettung des Back- und Bethauses in Gardelegen lädt am Sonnabend zu einer Informationsveranstaltung ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Ipser Kirche, teilte BI-Sprecher Thomas Kirchhoff mit.