Gardelegen. - In einer vernetzten Welt sind Fremdsprachenkenntnisse wichtiger denn je. Deshalb wird das Erlernen nicht nur im Unterricht gefördert, sondern auch mit internationalen Projekten. Wie groß das Engagement junger Menschen in diesem Bereich sein kann, beweist Ella Schmidt, Schülerin der neunten Klasse am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Gardelegen. Ihr Einsatz bei einem internationalen Redewettbewerb wurde nicht nur ausgezeichnet, sondern führte auch zu einer besonderen Erfahrung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.