Wegen Defizit von 6 Millionen Gardelegener sollen mehr für Kinderbetreuung zahlen: So stimmte der Sozialausschuss

Es ist ein brisantes Thema, das wurde in der Diskussion der Stadträte in Gardelegen deutlich: Die Stadt will die Elternbeiträge erhöhen. Zwei Parteien machten eigene Vorschläge.