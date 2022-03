Gardelegener spenden für Ukraine-Flüchtlinge Geld und Wohnungsausstattung

Gardelegen - Groß ist die Anteilnahme der Gardelegener am Schicksal der Ukrainer. Das zeigt sich auch in der Spendenbereitschaft. Wie Bürgermeisterin Mandy Schumacher am Dienstag verkündete, sind bereits rund 18 900 Euro auf dem Konto der Hansestadt Gardelegen eingegangen und es gab weitere gute Nachrichten.