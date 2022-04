Gardelegener Tankstellen-Betreiber spricht von Fehlinformation

Ging Gardelegens Tankstellen Ostern der Sprit aus? Das Gerücht machte die Runde. Was Mitarbeiter und Betreiber dazu sagen und wie wahrscheinlich so ein Fall ist.

Gardelegen - Vor dem Familienbesuch oder Kurzurlaub über Ostern schnell noch einmal volltanken? Das soll in Gardelegen am Osterwochenende nicht in jedem Fall möglich gewesen sein, wie ein Leser der Redaktion berichtete. Die Volksstimme fragte nach.