Viele Menschen nutzen die Sommerzeit, um zu verreisen. Wohin es die Magdeburger am häufigsten in den Urlaub verschlägt und wie bei der nächsten Buchung gespart werden kann.

Sommer, Sonne, Strand: Wo Magdeburger am liebsten Urlaub machen

Volle Sandstrände in Griechenlands Hauptstadt Athen: Auch bei Magdeburgern ist das mediterrane Reiseziel beliebt.

Magdeburg. - Weiße Sandstrände, aufregende Großstädte oder Natur pur - es sind Sommerferien und viele Magdeburger nutzen diese, um in den Urlaub zu fahren. An welche Orte es sie am häufigsten verschlägt, verrät Kathleen Meyer-Wolff, Geschäftsführerin von Meyer Reisen.