Gardelegener Zahnarzt Helmut Franke übt nach Praxisschließung Kritik

Einen neuen Zahnarzt müssen sich nach der Praxisschließung der Frankes in Gardelegen etliche Patienten suchen. Warum gibt es keinen Nachfolger und was hat die Bürokratie damit zu tun?

Der Ärztemangel in der Altmark betrifft auch die Zahnmedizin: In Gardelegen hat die Praxis von Dr. Gabriele und Helmut Franke seit Jahresbeginn geschlossen.

Gardelegen - Die Zahnarztpraxis – allgemein ein Ort, an den die meisten Menschen nur sehr ungern gehen. Für Dr. Gabriele und Helmut Franke war sie fast ein halbes Jahrhundert lang das zweite Zuhause. Zum Jahresende 2021 schlossen sie ihre Praxis in Gardelegen für immer – nicht ganz so, wie sie es sich gewünscht hatten. Für ihre Patienten bringt das Probleme mit sich.