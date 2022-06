Feuerwehr Gardelegens Bürgermeisterin geht in die Luft

Die Hansestadt Gardelegen investiert in die Technik der Feuerwehr. Am Sonnabend , 11. Juni, erhielten die Kameraden eine neue Drehleiter. Warum war die Neuanschaffung dieses Fahrzeugs notwendig? Und was passiert mit dem Vorgänger?