Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher nimmt die Wahl für den Landesvorstand der Sozialdemokraten nicht an – von Machterhalt und Kritiker-Abwatsche.

Gardelegen/Quedlinburg. - Die kommunale Frontfrau der SPD in der Altmark, Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher, hat Weichen gesetzt, die noch für so manchen Zündstoff in der SPD – nicht nur auf Landesebene – sorgen werden. Sie wird nicht ruhig bleiben und weiter für eine Erneuerung der SPD – sowohl inhaltlich als auch personell – eintreten.