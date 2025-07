Gardelegen. - In den frühen Stunden am Sonnabendmorgen wurde über den polizeilichen Notruf der Brand einer Gartenlaube am Rottweg in Gardelegen gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen.

Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich. Für die Eigentümer der Laube dürfte der immaterielle Schaden deutlich höher liegen.

Nach ersten Ermittlungen wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen. In Gardelegen musste die Feuerwehr in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich häufig ausrücken. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

Zeugen, die etwas bezüglich des Brandes beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Salzwedel 03901/ 84 80.