Gastwirte bereiten sich in Kalbe und Mehrin auf die Öffnung vor

Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen machen es möglich, dass Gastronomen im Außenbereich wieder Gäste bewirten können. In Hotels dürfen nun auch wieder Touristen übernachten. Während einige Häuser schon über Pfingsten öffnen, brauchen andere noch Organisationsvorlauf – auch in Kalbe

„Wir machen am Wochenende auf“, berichtet Thomas Schulz, Inhaber des Landhotels Mehrin. Die ersten Gäste reisen an. Einige der Ferienwohnungen sind bereits vergeben. Es werden Gäste auch aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg erwartet. Neben der Vermietung der Wohnungen öffnet heute auch das „Terrassengeschäft“, das heißt, ab heute können im Außenbereich wieder Gäste Speisen und Getränke verzehren. Es gelten die Hygienebestimmungen und die sogenannte 3-G-Regel. Das bedeutet, Zutritt erhalten vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Abzuwarten bleibt, wie die Regelungen lauten werden, die am Dienstag, 25. Mai, getroffen werden, ob dann auch in Innenräumen Gäste bewirtet werden können.

Für den Start gibt es im Landhotel Mehrin noch viel zu tun. „Es ist natürlich stressig. Ich muss Personal aktivieren, mit den Lieferanten sprechen und viele Gäste rufen an und haben Fragen“, beschreibt Schulz. „Das Telefon steht nicht mehr still.“ Thomas Schulz nimmt den Aufwand aber positiv auf: „Lieber so, als noch eine Woche länger geschlossen bleiben.“ Der Mehriner ist zuversichtlich, dass nach und nach noch mehr geöffnet werden kann. „Im Landkreis liegt die Inzidenz ja schon deutlich unter 100. Es ist ja auch unverständlich, weshalb Leute nach Mallorca fliegen dürfen, aber auf einer Terrasse unter Hygienebestimmungen keine Speisen genießen dürfen.“

Weniger große Veränderungen erwartet Uwe Kunze. „Wir hatten ja schon dauerhaft geöffnet.“ Das Hotel Ratsstuben in Kalbe beherbergte während der zurückliegenden Monate Gäste, die aus geschäftlichen Gründen in Kalbe und Umgebung weilten. Nachdem die Verordnung raus ist, werden auch Touristen hinzukommen können. Für das Potentiale-Festival des Künstlerstadt-Vereins, das vom 3. bis 6. Juni geplant ist, haben Gäste schon Zimmer gebucht, sagt Kunze.

Zelt als Witterungsschutz aufgebaut

Auf die Öffnung des Außenbereichs bereitet sich auch das Team das Restaurants Dubrovnik vor. So stellte es neben dem Gasthaus an der Stendaler Straße ein Zelt auf, um Gästen einen Witterungsschutz zu bieten. Ziel sei es, am Freitag, 28. Mai, zu öffnen. 100-prozentig sicher sei dies allerdings noch nicht. Betreiber Ilia Kjamili schildert, dass er ein paar Tage Vorlauf brauche, ehe er öffnen könne. So bleibe auch abzuwarten, ob die Lieferanten Fleisch, Fisch und Getränke liefern könnten.

Im Eiscafé Piccolo schräg gegenüber läuft bereits das Straßengeschäft. Grundsätzlich sei es möglich, dass ab heute Gäste ihr Eis auf der Terrasse genießen könnten. Letztendlich werden aber die Gäste entscheiden, ob sie anhand der Wetterlage dieses Angebot nutzen wollen. „Fakt ist, wenn es regnet, wenn es stürmt, können wir die Leute nicht reinlassen“, berichtet Inhaberin Andrea Daries. Außerdem müssen Negativtests beziehungsweise weitere Nachweise der 3-G-Regel vorgelegt werden. Dies könne abschreckend auf Gäste wirken. „Es ist noch so vieles ungewiss“, so Daries weiter.

André Tepper vom Eiscafé Friedenseck gibt seine Außenterrasse ab kommenden Freitag, 28. Mai, frei. „Die Tische werden so aufgestellt, dass der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Die 3-G-Regel ist zu beachten“, sagt er. Weiterhin gelten die üblichen Corona-Hygienevorschriften. Der Straßenverkauf läuft aber längst wieder.

Weiterhin geschlossen bleibt zunächst das Kutscherhaus in Kalbe. Zwar gebe es bereits Öffnungspläne für den Sommer, wie Ulrich Damm mitteilt, der das Haus gemeinsam mit Sabine Junker betreibt. Ein konkreter Termin stehe aber noch nicht fest. Die Möglichkeit, aufgrund der Inzidenzwerte von unter 100 bereits jetzt öffnen zu können, werden Damm und Junker nicht wahrnehmen. „Da wir weder die Möglichkeiten haben, jeden einzelnen Gast verordnungskonform zu überprüfen, noch bei Regen/Sturm einen Schutz zu bieten, haben wir uns entschlossen, nicht dabei zu sein“, teilen die Wirtsleute auf ihrer Homepage mit.

Das Milde-Hotel war nicht für eine Anfrage erreichbar.