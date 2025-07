Lurgan - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat ein sporthistorisches Spiel beim FC Glenavon gewonnen. 65 Jahre, nachdem die Nordiren im Europapokal der Landesmeister aus politischen Gründen nicht gegen den damaligen FC Wismut Karl-Marx-Stadt angetreten waren, gewann die Mannschaft von Aue-Trainer Jens Härtel mit 2:0 (2:0). Im Mourneview Park von Lurgan traf Erik Weinhauer bereits vor der Pause in der 16. und 43. Minute. Aue hatte schon das Hinspiel im vergangenen Jahr daheim mit 5:0 gewonnen.

Am Sonntag geht es für den Drittligisten weiter ins Trainingslager ins bayerische Bad Gögging. Bis Freitag bleiben die Erzgebirger an der Donau und bestreiten auf der Rückfahrt am Freitag (15.30 Uhr) ein Testspiel beim Bayern-Regionalligisten SpVgg Bayreuth.