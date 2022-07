Kein Zutritt am Tag des offenen Denkmals Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen: Regeln gelten nun mal

Die Corona-Regeln werden im Dokumentationszentrum an der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) ernst genommen. Und zwar auch am Tag der offenen Tür. Diese Erfahrung machten Besucher an diesem Tag, auch wenn sie darüber wenig glücklich waren.