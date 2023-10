Die Straßenlaternen an der Gartenstraße in Gardelegen sind defekt - für viele Kinder ist das der Schulweg.

Gardelegen - Aufgrund eines Kabelfehlers, so teilte gestern das Bauamt der Hansestadt mit, sind zurzeit die Straßenlampen an der Gartenstraße in Gardelegen defekt. Betroffen ist der gesamte Bereich zwischen Rosenweg und Jägerstieg. Meldungen dazu gehen auf der „Sag’s uns einfach“-Seite der Stadt seit Tagen ein. „Wann wird die Straßenbeleuchtung in der Gartenstraße repariert? Die geht jetzt schon zwei Wochen nicht“, schrieb am Dienstag ein offensichtlich verärgerter Bürger.