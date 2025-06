Mit Deftigem vom Grill, aber auch selbst gebackenem Kuchen wurden die Unterstützer der Bürgerinitiative in Breitenfeld am Pfingstmontag versorgt.

Breitenfeld. - Mit der Abgabe von mehr als 4.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen Windräder im Wald hat die Bürgerinitiative (BI) einen wichtigen Teilerfolg im Kampf gegen ein großes Projekt des Energiekonzerns EnBW erreicht. Das wurde am Pfingstmontag gefeiert.

Rund 200 Menschen folgten der Einladung der BI zum gemütlichen Grillnachmittag. Auf einem Privatgrundstück an der Tarnefitzer Elbe bei Breitenfeld waren dafür Sitzgelegenheiten aufgebaut worden, sogar eine Hüpfburg für die Kinder stand bereit. Es kamen Altmärker aus vielen Orten der betroffenen Region zusammen.

Bürgerinitiative weist auf Sondersitzung des Gardelegener Stadtrates am 25. Juni 2025 hin

„Es hatte ein bisschen Frühschoppencharakter“, freute sich BI-Sprecher Ingolf Arndt über den Zuspruch und dankte vor allem auch für die große Unterstützung von allen Seiten. Für die Verpflegung war mit selbstgebackenem Kuchen gesorgt, der neue Pächter des Imbiss im Zichtauer Freibad bot Getränke und Gegrilltes an.

Für die Anwesenden gab es außerdem Informationen zum aktuellen Stand der Arbeit der BI. Und natürlich wies Arndt auch noch auf die Sondersitzung des Stadtrates am Mittwoch, 25. Juni, 19 Uhr, hin, bei der es um das Bürgerbegehren gehen wird. Die Sitzung findet extra in der Sporthalle „Willi Friedrichs“ An der Remonte in Gardelegen statt, so dass die erwartet vielen Zuschauer Platz finden werden.