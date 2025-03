Eine Bürgerinitiative will gegen geplante Windkraftanlagen in den Hellbergen kämpfen. Als ein Waldbesitzer dort berichtet, mit wie viel Geld EnBW lockt, geht ein Raunen durch den Saal.

Zichtau. - Auf starken Gegenwind muss sich der Energiekonzern EnBW bei seinem geplanten Projekt zur Gewinnung grünen Wasserstoffes – in Verbindung mit dem Bau von 40 Windrädern in den Hellbergen – gefasst machen. Rund 250 Altmärker trafen sich am Donnerstagabend in Zichtau zur Gründung einer Bürgerinitiative, die dagegen mobil machen wird.