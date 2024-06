Eine Frau aus Gardelegen wollte sich mit Dealen etwas dazu verdienen und baute Cannabis selbst an. Ihre Geschäftsidee brachte sie aber vor das Amtsgericht.

Gardelegen - Mit der Aufzucht und dem Verkauf von Cannabis lässt sich leicht etwas dazuverdienen – den Gedanken verfolgte jedenfalls eine Frau aus einem Gardelegener Ortsteil. Bevor die Pflanzen in ihrem Garten überhaupt erntebereit waren, bekam die Witwe aber Besuch von der Polizei. Am Montag stand sie wegen der illegalen Plantage vor dem Amtsgericht in Gardelegen.

17 Cannabispflanzen wurden laut Anklage im August 2022 auf dem Grundstück der Angeklagten gefunden. Einige davon seien schon über eineinhalb Meter hoch gewesen, betonte der Staatsanwalt später. Weil die Angeklagte keine nötige Lizenz zum Anbau besaß, musste sich die 36-Jährige vor Gericht verantworten wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG). Verhandelt wurde nun auf Grundlage des Cannabisgesetzes (CanG). Das milderte eine mögliche Strafe von mindestens einem Jahr Haft auf eine Geldstrafe oder minimum drei Monate Haft.

Witwenrente ist zum Leben zu wenig

Dass es für sie teuer werden würde, damit habe die Gardelegenerin gerechnet. Sie gab zu, dass die Pflanzen ihre waren. Sie habe die Gewächse gezogen, „um ein bisschen was dazuzuverdienen“. Damit wollte sie sich die Witwenrente aufstocken, die sie bekommt. Die rund 900 Euro seien etwas knapp. Davon müsste nicht nur sie, sondern auch ihre beiden Kinder über die Runden kommen.

Rauchen wollte die Frau das Gras selbst nicht, beteuerte sie mehrmals zur Überraschung von Richter Axel Bormann. Sie rauche nicht, erklärte sie. Auf Nachfrage des Richters führte sie aus, dass sie das Cannabis nicht einmal in Tee oder Keksen verarbeitet zu sich nehmen wollte.

Der Plan war nicht ganz durchdacht

Die Samen habe sie von einem Freund bekommen. Sie „lagen schon ewig in der Garage“, erklärte sie. „Ich wusste nicht, ob die was werden“, führte sie aus. Einen Versuch sei es ihr aber wert gewesen. Deswegen habe sie sich erst einmal darauf konzentriert, die Pflanzen großzuziehen.

Das schien Richter Bormann wieder zu verwundern. Seiner Meinung nach müsste die Kundenakquise für die Droge viel früher beginnen. Auf wiederholte Nachfrage antwortete die Angeklagte: „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“

Daraufhin schaltete sich der Verteidiger der Frau ein. Er erklärte, es sei kein Problem, Cannabis zu verkaufen: „Herr Bormann, wenn Sie in Ihrem Kollegium nur ansatzweise erwähnen, dass Sie Gras verkaufen, stehen bei Ihnen schon Leute auf der Matte.“

Die 36-Jährige hätte das Cannabis laut ihrem Verteidiger sowieso noch nicht verkaufen können. „Das war noch nicht so weit.“ Um Geld einzubringen, bräuchte es über zehn Prozent THC-Gehalt, erläuterte er. Bei den beschlagnahmten Pflanzen wurden laut Laborbefund niedrigere THC-Werte nachgewiesen.

Verurteilt wurde die Frau schlussendlich nicht. Der Richter setzte die Verhandlung aus. Die Witwe muss in den kommenden sechs Monaten 100 gemeinnützige Stunden ableisten, legte er fest. Er verabschiedete sich mit den Worten: „Kommen Sie gut nach Hause. Und pflanzen Sie etwas Vernünftiges an.“