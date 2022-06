Gerhard Knacke und Juliane Huthmann stellen in Ipse aus

Gerhard Knacke und seine Tochter Juliane Huthmann stellten am Wochenende in Ipse aus.

Ipse - „Was sind das für Tiere? Und die leben alle bei uns?“, fragte eine Besucherin der Fotoausstellung in der Ipser Kirche am Sonnabend überrascht von der Vielfalt. Gerhard Knacke und seine Tochter Juliane Huthmann präsentierten auf ihren Fotos von der kleinen Schwanzmeise bis hin zum großen Rotwild alles, was die heimische Fauna bereichert.