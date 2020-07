Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es, und zwar auch auf dem politischen Parkett und im Gardelegener Rathaus.

Gardelegen l Mit dem Schenken ist das ja so eine Sache für sich. Manchmal kann man den Nagel auf den Kopf treffen, manchmal kann man aber gehörig daneben greifen. Da dürfte so jeder ein Lied von singen können. Schon im Vorfeld die Quälerei: Was schenke ich zum Geburtstag, zur Hochzeit oder zu anderen Anlässen? Einfach ist die Schenkerei jedenfalls nicht. Viele greifen dann zu beliebten Stereotypen zurück und kaufen den viel gerühmten Präsentkorb oder einen Blumentopf, noch ein Tütchen mit einer Sektflasche dazu – fertig.

Schatzkammer im Bürgermeisterbüro

Geschenke werden aber auch auf der politischen Ebene gemacht. Und Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher hat für die Volksstimme mal sozusagen die Schatztruhe im Bürgermeisterbüro geöffnet. Zutage kam unter anderem ein Hammer, den sie im Mai 2018 zur Grundsteinlegung für die neue Jävenitzer Kita Weidenkätzchen vom damaligen Finanzminister Sachsen-Anhalts, André Schröder, erhalten hatte. Was will uns der Dichter damit sagen? Soll die Bürgermeisterin mal ordentlich auf den Ratstisch klopfen und klar machen, wo der Hammer hängt? Mandy Schumacher weiß es nicht, und so liegt das Werkzeug nigelnagelneu noch im Schrank.

Ein Gastgeschenk gab es auch von Eberhard Brecht, der im vorigen Jahr für den ausgeschiedenen Bundestagsabgeordneten Burkhard Lischka (SPD) in den Bundestag nachgerückt war. Da er die Altmark mit übernehmen musste, gab es im Februar dieses Jahres auch einen Antrittsbesuch im Gardelegener Rathaus und ein Geschenk für Schumacher: ein Büchlein mit dem Titel „Ich habe Sie doch auch gewählt – Bürgermeisteranekdoten aus Quedlinburg“, geschrieben von Eberhard Brecht, der von 2001 bis 2015 Bürgermeister in Quedlinburg war. „Gelesen habe ich es noch nicht“, räumt Schumacher im Volksstimme-Gespräch ein. Aber das will sie noch machen, denn die Anekdoten seien bestimmt ganz niedlich.

Bilder Ein Hammergeschenk, das der damalige Finanzminister André Schröder bei der Grundsteinlegung für die neue Jävenitzer Kita an Bürgermeisterin...



Boxhandschuhe mit Signatur von Stieglitz

Boxhandschuhe mit der Signatur des Boxweltmeisters Robert Stieglitz, gegen den es Ermittlungen wegen Körperverletzungen gegen seine Freundin gegeben hatte – vermutlich ohne Boxhandschuhe, so Schumacher –, finden sich auch unter den Geschenken. Geschenke hat die Stadt auch von der polnischen Partnerstadt Darlowo erhalten: unter anderem eine Medaille zu 400 Jahre Münzrecht in Darlowo und ein Segelschiff komplett aus Fischgräten ... An der Wand hängt ein großes Schwert, auch ein Geschenk aus Darlowo aus dem Jahr 2002.

Das letzte Mal war im vorigen Jahr eine Delegation unter anderem mit Vertretern aus allen Fraktionen des Stadtrates in Darlowo mit Stadtrundfahrt, Bootstour und Besichtigung der Strandpromenade. „Das war sehr schön“, so Schumacher. Die Stadt habe mit Akadiusz Klimovic auch einen sehr sympathischen Bürgermeister, der außerordentlich facebookaffin sei und schon mal Ratschläge für sportliche Betätigungen in der Corona-Zeit poste, damit die Leute fit bleiben. Zum Abschied gab es für die Gardelegener Gäste auch Geschenke, unter anderem die leckeren polnischen Pralinen, Wodka, Schinken, Salami – und ein großer, frischer Fisch. Allerdings hatte niemand Eis und Kühltasche dabei. Der Fisch musste bedauerlicherweise beim ersten Stop der siebenstündigen Heimfahrt entsorgt werden.

Zum Tag der Deutschen Einheit 2019 habe es ein Stadtratstreffen in der Partnerstadt Gifhorn gegeben. „Das war auch sehr schön mit Stadtrundfahrt und der Besichtigung einer neuen Kita“, so Schumacher. Und als Gastgeschenk wurden zwei fast identische Weinkisten ausgetauscht, die man online bestellen kann. „Nur die Weinflaschen waren unterschiedlich. Das war schon lustig“, erinnert sich Schumacher. Gardelegen selbst verschenke ganz gern den Reutter-Kräuter oder das Buch von Helmut Friedrich „Guten Tag Gardelegen, die Hanse- und Rolandstadt in Bildern“.

30 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Gifhorn

Mit der Stadt Waltrop, gelegen im nördlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, gebe es keine Kontakte mehr. Die Partnerschaft wäre in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Kontakt gebe es, wie gesagt, nur noch mit Darlowo und Gifhorn. Eigentlich sollten beide Städte zum Hansefest eingeladen werden. Das findet coronabedingt nicht statt. „So feiern wir eben im nächsten Jahr. Das passt nämlich gut“, so Schumacher. Denn 2021 stehen 30 Jahre Partnerschaft mit Gifhorn und 20 Jahre Partnerschaft mit Darlowo auf dem Programm. Über ein Geschenk hat sie sich übrigens ganz besonders gefreut. Von der Kita Krümelkiste gab es ein Bild, abgemalt vom offiziellen Foto ihrer Hochzeit mit Maik Schumacher am 20. Juli 2019.