Am Mittwoch ist der Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt an seine Grenzen gekommen. Zu einem Zugausfall ist es auch am Bahnhof Burg gekommen: Die Regionalbahn 40 streikte über Stunden. Mit Folgen für Fahrgäste.

Am Mittwochabend ging nichts mehr bei der RB40 am Bahnhof in Burg: Fahrgäste mussten zwischenzeitlich mit Taxis nach Hause gebracht werden.

Burg - Am Mittwoch, 2. Juli 2025, hat es nicht nur eine extreme Hitze gegeben, sondern auch große Probleme im Bahnverkehr. Am Bahnhof in Burg ging am Abend bei der Regionalbahn 40 nichts mehr - Fahrgäste mussten Stunden ausharren.

Auf der Bahnstrecke von und nach Magdeburg gab es Riesenärger - es kam zu vielen Zugausfällen. Auch in Burg hat es Frust gegeben. Die RB40, die planmäßig um 19.07 Uhr Möser, Gerwisch und Biederitz ansteuern sollte, streikte.

Bahn-Defekt: Fahrgäste stranden am Bahnhof Burg

An der Lok sei es zu einem technischen Defekt gekommen, wie es nach einer Weile vom Zugpersonal hieß. Die Hoffnung auf eine schnelle Lösung sollte sich für Fahrgäste nicht erfüllen - bei der Regionalbahn ging nichts mehr.

„Für den technischen Defekt kann keiner etwas, ärgerlich ist es aber schon, denn nach so einem heißen Arbeitstag möchte man eigentlich nur noch nach Hause“, wie eine Frau aus Möser sagte.

Das Problem: Zwar ist der Bahnhof Burg auch eine Station vom Regionalexpress 1, der derzeit wegen Bauarbeiten nur zwischen Brandenburg und Magdeburg pendelt. Der hält allerdings nicht in Möser, Gerwisch und Biederitz.

Zugausfall in Burg: Pendler über fehlende Informationen verärgert

Nach über eine Stunde Wartezeit gab es dann das Angebot, die nicht den RE1 nutzen konnten, um an ihr Ziel zu gelangen, per Taxi weitergefahren werden.

Ebenfalls ärgerlich für viele, war ein fehlender Service. „Leider wird über den Zugausfall nicht in den Apps der Bahn und Insa informiert, was für mich als Pendler nicht nachvollziehbar ist. Wir warten hier schon über eine Stunde ...“, so ein Fahrgast.

Andere kommentierten einen Facebook-Beitrag der Volksstimme im Jerichower Land unter anderem mit dem Hinweis, dass sie für den Heimweg von Gommern nach Burg Stunden benötigt hätten.

Aktuell läuft alles wieder planmäßig - bei der RB40 und dem RE1.