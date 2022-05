Geteiltes Glück mit der Gardelegener Freizeitoase

Gardelegen (vs) - Über einen unerwarteten Geldsegen freut sich die Freizeitoase Gardelegen. „50 000 Euro fürs SAW-Land“ verlost der Radiosender SAW derzeit mit den Volks- und Raiffeisenbanken in Sachsen-Anhalt. Beworben hatte sich dafür auch Ingrid Jankowski aus Ristedt, einem Ortsteil von Klötze.

Sie gewann 1000 Euro und durfte einen zweiten Gewinner für weitere 1000 Euro benennen: Das war die Freizeitoase Gardelegen.

Warum sie diese auswählte, erzählte die 66-Jährige im Interview: „Ich habe dort gearbeitet – ich war dort Leiterin über acht, fast neun Jahre und weiß, wie es dort langgeht. Die Freizeitoase ist gefördert vom Jugendamt und da gibt es immer ein festes Budget, aber für größere Sachen - Spielgeräte und so weiter - bleibt eigentlich kein Geld.“

Spielgerät für die Kinder

Schon in ihrer Bewerbung auf radiosaw.de schrieb sie: „Nach der Corona-Zeit ist es noch schwieriger geworden, die Kinder und Jugendlichen aus ihrem vereinsamten, mitunter durch Ängste begleitetem Umfeld zu bekommen. Der Raum für Begegnung für unterschiedlichste Lebenswelten, Interessen und die Entstehung von Gemeinschaft und die Förderung unterschiedlichster Fähigkeiten und Fertigkeiten könnte durch attraktive Angebote im Kreativ-, handwerklichen oder modernen Technikbereich wieder mehr belebt werden.“ Gegenüber der Volksstimme erklärte die engagierte Frau, dass sie sich vorstellen könne, ein attraktives Klettergerüst mit Schaukeln anzuschaffen. Es wäre ein Magnet.

Ort der Begegnung

Bei der Scheck-Übergabe in der Freizeitoase freuten sich auch Jennifer Schönfeld und Nicole Thielitz als Vertreterinnen der Volksbank Gardelegen, denn schon in der Vorwoche gab es mit dem Tierschutzverein des Tierheims Gardelegen einen Gewinner aus der Stadt.