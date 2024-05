Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brüchau - Die Brüchauer Giftgrube, auch Silbersee genannt, kann laut Betreiberfirma zwar nicht ausgekoffert werden, weil genehmigte Entsorgungswege für die toxischen Inhaltsstoffe fehlen. Sie soll aber im Zuge ihrer Sanierung in einem komplexen Verfahren auch nach unten hin abgedichtet werden. Darauf hat Stefan Brieske, Sprecher der Neptune Energy Holding Germany GmbH, jetzt noch einmal in einer gesonderten Mitteilung hingewiesen. „Entscheidend ist dabei, dass zusätzlich zur Oberflächenabdeckung eine neue Basisabdichtung in die Deponie eingebaut wird, um jeglichen Austrag in den Untergrund dauerhaft zu vermeiden“, so seine Worte.