Björn Neumann überprüft jährlich die Standfestigkeit von Grabmalen in der Einheitsgemeinde Kalbe. Mit einem geeichten Spezialgerät und Minicomputer sorgt er für Sicherheit auf den Friedhöfen. Die Zeiten des einfachen Rüttelns sind vorbei.

Schütteln war gestern: Wie moderne Grabmalprüfung in Kalbe funktioniert

Kalbe - Was machen die denn da? Manch einer, der Björn Neumann und seinen Kollegen am Freitag auf einem der kommunalen Friedhöfe in der Einheitsgemeinde Kalbe gesehen hat, mag sich diese Frage durchaus gestellt haben.