Die Jeetzer Brandbekämpfer haben sich als sehr gute Gastgeber erwiesen und weitere Feuerwehren in ihr Geburtstagsfest mit eingebunden.

Jeetze - 96 Jahre Feuerwehr: Andernorts ist das kein Grund, um groß zu feiern. Nicht so in Jeetze. Dort ging es am Wochenende rund. Und das hatte seinen Grund.