Für Gerwisch ist das Aus des NP-Supermarkts an der B1 ein herber Verlust. Nun soll sich auch am letzten verbliebenden Edeka einiges ändern.

Umbruch bei Edeka: Das ist der Plan für letzten Markt in Gerwisch

Gerwisch.Was nach dem Auszug des NP-Supermarktes in bester Lage passiert, steht wohl noch in den Sternen. Doch die Eigentümerin hat bereits neue Pläne und spricht von „einem Gewinn für Gerwisch“.