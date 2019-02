In Begleitung des Feuerwehrkameraden Bernd Hinz ließ sich ein Polizeibeamter mit dem Rettungskorb in die vierte Etage des Altneubaus hieven, um dann von dort über das geöffnete Küchenfenster die Wohnung des vermissten Mieters zu gelangen. Foto: Maik Bock

Der Mieter einer Wohnung auf dem Petersberg Kalbe hat einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Unbewusst.

Kalbe l Dieser Einsatz erregte riesiges Aufsehen. Mit großem Besteck fuhren Feuerwehr und Rettungskräfte am Sonnabendmorgen vor einem Viergeschosser an der Straße der Einheit in Kalbe vor.

Der Grund: Nachbarn hatten bereits seit mehreren Tagen einen Mitmieter vermisst. Der Mann hatte weder auf Klingeln, noch auf lautes Klopfen reagiert. Allerdings hatte er sein Fernsehgerät laut eingeschaltet – und auch sein Küchenfenster hatte er nicht verschlossen. Die Nachbarn machten sich also begründet Sorgen um den Mittfünfziger – und verständigten nun die Polizei.

Die versuchte daraufhin am Sonnabendmorgen ab 8.30 Uhr ebenfalls, ein Lebenszeichen von dem Wohnungsmieter zu erhalten. Vergeblich. Also blieb den Beamten nichts anderes übrig, als die örtliche Feuerwehr um eine technische Hilfeleistung zu bitten und auch einen Rettungswagen anzufordern.

Kurz nach 9 Uhr begann daraufhin der Großeinsatz. Die Kalbenser Feuerwehr nahm mit ihrem Drehleiterfahrzeug vor dem betreffenden Hauseingang Aufstellung und fuhr den Rettungskorb aus. Die Wohnung, in der der Mieter hilflos vermutet wurde, befand sich nämlich ausgerechnet im obersten Stockwerk des Viergeschossers. Neben einem Brandbekämpfer stieg auch ein Polizeibeamter in den Korb. Und der verschaffte sich über das geöffnete Küchenfenster schließlich Zutritt zu der Wohnung.

In der fand er allerdings keine hilfsbedürftige Person, sondern einen quietschfidelen Herrn vor, der begeistert Fernsehen schaute. Und der sich nun natürlich mehr als nur wunderte, dass plötzlich die Polizei in seiner Wohnung stand.

Déjà-vu für Feuerwehrleute

Finanzielle Konsequenzen dürften sich für ihn wohl nicht daraus ergeben, da er den Großeinsatz ja nicht bewusst ausgelöst hat. Allerdings bescherte das Ganze einigen Kameraden der Feuerwehr doch ein Déjà-vu. Vor einigen Monaten hatte es nämlich schon einmal einen ähnlichen Vorfall auf dem Petersberg gegeben – in demselben Haus. Eigentümerin ist die Stadt.