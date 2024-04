Eine Abordnung aus dem kleinen Hagenau hat in Hessen einem großen Ereignis beigewohnt: Dem Guss von zwei neuen Bronzeglocken für den Ort.

Großer Moment für ein kleines Dorf in der Altmark

Der Guss der Glocken wirkte vergleichsweise unspektakulär, weil sich der eigentliche Vorgang in der Tiefe abspielte. Dorthin foss die heiße Bronze. Nun muss sie auskühlen.

Hagenau - Von außen betrachtet mag der Vorgang etwas unspektakulär wirken, weil sich ein Großteil davon unter einer dicken Erdschicht abspielt. Und doch ist er von enormer emotionaler Bedeutung für diejenigen, die ihn in Auftrag gegeben haben. Diese Erfahrung durften kürzlich auch vier Hagenauer in Sinn bei Frankfurt am Main machen.