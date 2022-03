Gründung einer dritten Kinderfeuerwehr in Kalbe

Die Nachwuchsgewinnung für die Feuerwehr in Kakerbeck beginnt nun schon bei der Jüngsten. Erfahren Sie, warum der Nachwuchs für den Brandschutz brennt und wie viele Kinder sich der neu gegründeten Kinderfeuerwehr angeschlossen haben.

Kakerbeck - In blauer Feuerwehrmontur Schläuche ausrollen und koppeln, erstes Wissen zum Brandschutz erfahren – viele Jungen und zunehmend auch Mädchen wünschen sich, einmal Feuerwehrmann (-frau) zu werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung können Kinder nun in Kakerbeck gehen.