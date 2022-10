Gutshaus Gutshaus Kalbe bekommt Freitreppe zurück

Die Eigentümergemeinschaft stellt die historische Ansicht des denkmalgeschützten Gebäudes wieder her. Das Gutshaus am Kurpark in Kalbe, in dem Wohnungen untergebracht sind, erhielt in den zurückliegenden Jahren seinen alten Glanz zurück. Vollständig war dieser aber immer noch nicht. Nun gehen die Arbeiten weiter.