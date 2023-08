Hanfanbau in Brüchau: Plötzlich rückt die Kripo an

In dieser Woche startete die Hanfernte auf einem Feld bei Brüchau. Aus dem Stroh dieser legalen Kulturpflanze sollen Dämmstoffe für Dächer hergestellt werden.

Brüchau - Was wächst denn da?, wird sich der Eine oder Andere beim Vorbeifahren an einem Feld zwischen Brüchau und Jemmeritz schon gefragt haben. Und auch Polizeibeamten sind aufmerksam geworden. Ihnen sind aus der Bevölkerung Hanfpflanzen gemeldet worden. David Serowy, Landwirt aus Brüchau, baut diese dort an. Es ist Nutzhanf ohne berauschende Wirkung. Die Besonderheit dieser legalen Kulturpflanze ist ihm bewusst. „Die Kripo war schon vor Ort“, berichtet Serowy im Volksstimme-Gespräch. „Ich muss dann erklären, dass ich hier nichts Illegales mache.“