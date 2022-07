Hansestadt Gardelegen klagt gegen den Altmarkkreis Salzwedel

Die Stadt Gardelegen will auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes II eine Photovoltaikanlage installieren lassen. Warum nun eine Klage gegen den Altmarkkreis Salzwedel läuft.

Gardelegen - Die Stadt Gardelegen will den Weg der Energiewende mitgehen. Alternative Quellen sollen genutzt werden, um klimafreundliche Stadt zu werden. Schon jetzt sind auf den Dächern vieler öffentlicher Gebäude Photovoltaikanlagen installiert. Neuestes Vorhaben: 94 Module auf dem Anbau-Dach des Hauses II der Stadtverwaltung. Doch der Weg dorthin wird ein langer Weg sein. Und ob der am Ende auch erfolgreich ist, steht noch in den Sternen.