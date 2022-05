Nächster Anbieter weg: Hat der Wochenmarkt in Kalbe noch eine Zukunft?

Kalbe - Eigentlich ist Susanne Strehl eine taffe Frau. Aber als Anne Haase vom Kalbenser Ordnungsamt am Freitagvormittag an den Verkaufwagen der Rademinerin herantritt und nicht nur Standgebühr von ihr kassieren will, sondern auch Worte des Bedauerns ausspricht, schießen der Händlerin doch kurz Tränen in die Augen.