Sie ist ein Kind vom Land - genau wie ihr neuer Chef. Den kennt Dr. Ulrike Dressel schon von Kindesbeinen an. Nun ist sie Teil seines Praxisteams in Kalbe.

Kalbe - In vielen Regionen Sachsen-Anhalts gibt es einen gravierenden Mangel an Hausärzten. Nicht so in Kalbe. Und die dortige Situation – bis dato sind allein in der Kernstadt drei niedergelassene Hausärzte tätig – hat sich in diesem Monat noch weiter verbessert.