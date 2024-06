An der B 71 zwischen Gardelegen und Salzwedel kann nun rund um die Uhr eingekauft werden. In Wiepke öffnete der Heimatmarkt. Dank einer App ist der Laden nie geschlossen und er hat einiges zu bieten...

Mit Video: So funktioniert neuer Heimatmarkt an der B 71 in Wiepke - Bio, regional und App-gesteuert

Wiepke. - Die Kühltheken brummen schon, als Linda Becker und ihre Mitstreiter von der Bauer Freigeist GmbH im ehemaligen Getränkemarkt der Familie Holz, gleich an der Ampel an der B 71 in Wiepke, die Regale einräumen. Am Montag eröffnet hier ein neuer Heimatmarkt mit einem ganz modernen Konzept.