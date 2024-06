Ab Montag kann an der B 71 zwischen Gardelegen und Salzwedel eingekauft werden: In Wiepke öffnet der Heimatmarkt. Dank einer App ist der Laden nie geschlossen und er hat einiges zu bieten...

Mit Video: Heimatmarkt öffnet an der B 71 in Wiepke - Bio, regional und App-gesteuert

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wiepke. - Die Kühltheken brummen schon, als Linda Becker und ihre Mitstreiter von der Bauer Freigeist GmbH im ehemaligen Getränkemarkt der Familie Holz, gleich an der Ampel an der B 71 in Wiepke, die Regale einräumen. Am Montag eröffnet hier ein neuer Heimatmarkt mit einem ganz modernen Konzept.