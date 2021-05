Herabstürzende Äste werden im Letzlinger Schlosspark zum Risiko

Am Letzlinger Schlosspark hat der zuständige Landesforstforstbetrieb Altmark Hinweisschilder aufstellen lassen. Wie Revierleiter Sebsatian Hey erläutert, gebe es aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren zahlreiche abgestorbene Äste in den Bäumen, die herabfallen könnten und somit eine Gefahr für Spaziergänger darstellen würden.

Foto: Elke Weisbach