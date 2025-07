Mit seinem insgesamt dritten WM-Titel über die olympischen zehn Kilometer ist der 27-Jährige in die Wettbewerb in Singapur gestartet,

Singapur/Magdeburg - Im Gewusel am Verpflegungsstand kann man schon mal durcheinander kommen. Vor allem der Liveticker, die Zeitmessung, die alle möglichen Namen im vorderen Feld der 78 Starter und sogar an der Spitze des Feldes zwischenzeitlich registrierte. Dabei schwamm in diesem WM-Finale seit Meter 800 eigentlich nur einer an der Spitze, von dem auch gar nicht bekannt ist, dass er mehr Namen als diesen einen und sehr bekannten trägt: Florian Wellbrock.