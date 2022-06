Highland Games Highland Games im Kalbenser Ortsteil: Spiele in karierten Kilts

Freunde der Schottenspiele können aufatmen: Der Veranstalter, der 1. Fußballclub Kalbe/Wernstedt, kurz 1. FCKW, teilt mit, dass am Pfingstsonntag die beliebten Highland Games in Engersen über die Bühne gehen sollen. In den beiden zurückliegenden Jahren mussten diese pandemiebedingt ausfallen.