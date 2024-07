Ein eigentlich zur Entlastung geschaffener Bau an der Milde wird zum Brennpunkt bei Hochwasser. Gestapelte Sandsäcke sind keine Dauerlösung, um Gefahr abzuwenden.

Hochwasser in Gardelegen: Brenzliger Punkt - Feuerwehr muss Sandsäcke stapeln

Probleme am Bauwerk an der Milde

Der Hochwasserentlaster soll die Gardelegener Kernstadt vor Überschwemmungen schützen. Weil dabei aber scheinbar zu viel Wasser in die anderen Gewässer geleitet wurde, musste die Feuerwehr Weihnachten ausrücken und Sandsäcke stapeln.

Gardelegen. - In Gardelegen war jüngst zu sehen, dass mindestens an einer Stelle eventuell Nachbesserungen hinsichtlich des Hochwasserschutzes erforderlich sind. Immerhin rechnet der Deutsche Wetterdienst in Zukunft vermehrt mit Wetterextremen – auch Starkregen.