Hochzeit zum Nikolaus: 2023 erstmals in Gardelegen möglich

Eine Winterhochzeit wie bei „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ : 2023 bietet die Hansestadt Gardelegen zum ersten Mal eine Nikolaushochzeit an.

Gardelegen (vs) - Weihnachten und die Liebe – das gehört zusammen. Und genau deswegen bietet die Hansestadt Gardelegen im nächsten Jahr zum ersten Mal eine Nikolaushochzeit an. Das teilt Ilka Marten von der Stabstelle Stadtmarketing mit. Am Mittwoch, 6. Dezember 2023, können sich Brautpaare im weihnachtlich geschmückten Trauzimmer des Gardelegener Rathauses das Ja-Wort geben und die Ringe tauschen.