Jeseritz - Mut zur Innovation beweist der Landwirt, der als einer der Ersten der Region Kichererbsen auf dem Feld hat: Hendrik Tendler aus Jeseritz baut in diesem Jahr zum vierten Mal die lustigen Früchte an. Damit ist er Vorreiter in der Altmark. Üblicherweise werden hier ja vor allem Mais, Roggen, Gerste, Rüben oder Weizen angebaut. Mais ganz augenscheinlich sogar in rauen Mengen, um dann wohl hauptsächlich in Biogasanlagen zu landen.

