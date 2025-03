Ihr kleines Café in Jävenitz läuft super – dennoch wollen die Betreiber Andrea und Thomas Bartel nun in Rente gehen. Ihr großer Wunsch: Ein Nachfolger.

Jävenitz. - Das sonnige Märzwetter lockt viele Leute nach draußen und damit auch in die Eisdielen. Auch für das Eiscafé Ella in Jävenitz ist es ein guter Saisonbeginn. Daran kommen Leute ohnehin nur schwer vorbei. Es liegt nämlich direkt an der B 188 und wirbt mit einer riesengroßen Eistüte um Kunden. Es läuft ganz gut also. Für die Betreiber Thomas und Andrea Bartel trübt den sonnigen Start ins Frühjahr allerdings ein kleines, aber wichtiges Detail: Es ist ihre letzte Saison. Ende des Jahres hören sie auf. Das Ehepaar hofft, dass jemand das Geschäft übernimmt.