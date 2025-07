Sophie Hüttenrauch engagiert sich ehrenamtlich in der Tagespflege der Bürgerinitiative Stendal und unterstützt ältere Menschen im Alltag.

Stendal. - Sophie Hüttenrauch gehört zu den Menschen, die den Unterschied machen. Nicht auf der großen Skala, sondern für diejenigen, die bei ganz alltäglichen Dingen Unterstützung brauchen. In diesem Teil der Volksstimme-Serie „Engagiert für meine Stadt“ – in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark – spricht die 28-jährige Stendalerin darüber, was sie antreibt.