Künstler Gunter Demnig verlegt in Gardelegen Stolpersteine für vier Niederländer, die vor dem Tod in der Feldscheune Isenschnibbe gerettet wurden.

Gardelegen. - In Gardelegen erinnern insgesamt 46 glänzende Stolpersteine an ehemalige jüdische Bewohner der Hansestadt, die während der Zeit des Nationalsozialismus Opfer des Rassenwahns geworden sind. Sie wurden vertrieben, verschleppt, getötet oder in den Selbstmord getrieben. Erstmals verlegte der mit diesem Projekt weltweit bekannte Künstler Gunter Demnig nun aber auch Steine für vier Niederländer in Gardelegen, die hier vor dem sicheren Tod gerettet wurden.